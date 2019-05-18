Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabandan ökçeye, aksesuardan tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni deriye kadar tüm yenilikçi ürünlerin sergilendiği fuara, 450’nin üzerinde firmanın katıldığı kaydedildi. CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut “Fuarda, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren firmalar, yeni ürün ve teknolojilerini, bin 558’i yabancı olmak üzere toplam 12 bin 568 sektör profesyoneliyle buluşturdu. Fuara Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya ve Türk Cumhuriyetlerinden yoğun bir katılım oldu. Bu yıl ilk defa Hindistan’dan da fuara millî katılım oldu. Yılda iki defa düzenlediğimiz fuarımızın, ayakkabı sektörüne büyük katkısı bulunuyor. AYSAF’a katılan firmalarımız, fuarda 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı gerçekleştirdi” dedi.