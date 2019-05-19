Bütün fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018’de ilk uçuşlarına başlamıştı. Nisan ayında Türk Hava Yolları’nın da taşınmasıyla tüm uçuşların gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı, tasarım ödüllerinden sonra, sosyal sorumluluk projesiyle bir ilki başarmak istiyor. Dünyanın en sessiz havalimanı olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, çok önemli güvenlik uyarısı dışında anons yapılmayacak. Yolcular uçuşları ve diğer bilgileri, ekranlardan takip edecek. Çalışanlar ve yolcuların kullanımına sunulacak terminal içi araçlar da korna veya benzeri ses uyarıcısı kullanmayacak. Temizlik, tamir, bakım veya işletme operasyonu asgari sesle gerçekleşecek.
En gürültüsüz havalimanı olacak
19.05.2019 - 04:48 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uçuş kontrol kulesi ve terminal binası ile uluslararası ödülleri toplamaya başlayan İstanbul Havalimanı, bu defa ‘En Sessiz Havalimanı’ olmaya aday...
Etiketler : istanbul havalimanı,yeni havalimanı,
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