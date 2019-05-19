Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018’de ilk uçuşlarına başlamıştı. Nisan ayında Türk Hava Yolları’nın da taşınmasıyla tüm uçuşların gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı, tasarım ödüllerinden sonra, sosyal sorumluluk projesiyle bir ilki başarmak istiyor. Dünyanın en sessiz havalimanı olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, çok önemli güvenlik uyarısı dışında anons yapılmayacak. Yolcular uçuşları ve diğer bilgileri, ekranlardan takip edecek. Çalışanlar ve yolcuların kullanımına sunulacak terminal içi araçlar da korna veya benzeri ses uyarıcısı kullanmayacak. Temizlik, tamir, bakım veya işletme operasyonu asgari sesle gerçekleşecek.