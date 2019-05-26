Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanda e-ticaretin büyük artış gösterdiğini aktaran Palandöken, internetten yiyecek satışlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını hatırlattı. Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasının, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdüğüne işaret eden Palandöken, “Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde siparişten farklı bir ürünün gönderilmesi ya da paranın ödenmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması gibi dolandırıcılık vakaları arttı. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı” uyarısında bulundu.