Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2000 yılından beri TAV Havalimanları tarafından işletilen Atatürk Havalimanı’nı, 5-6 Nisan’da gerçekleştirilen büyük taşınmayla İstanbul Havalimanı’na taşınmış ve ticari yolcu uçuşlarına tamamen kapatılmıştı. Yolcu taşımacılığının sonlanmasının ardından bir süredir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TAV arasında süren devir teslim işlemleri noktalandı. DHMİ’den yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle devir teslim işlemi tamamlanarak DHMİ’ye teslim gerçekleştirildi. Öte yandan terminal binası içerisindeki bakım onarım çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.