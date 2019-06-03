Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece geçmişte ciddi problem olan ve birçok vatandaşı sıkıntıya sokan “habersiz abonelik” dönemi sona erecek. Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal; habersiz açılan hatlara ilişkin “adına abonelik işlemi yapıldı” ve “bilginiz dışında ise ‘xxx’ işletmecisine müracaat edin” yönünde, yasal uyarı koduyla mesaj gönderileceğini bildirdi. Öcal “Getirilen bu düzenlemeyle, aynı kimlik numarasına sahip hatlarının tamamına SMS ile bildirim yapılacak. Hattı kullanan ile numara sahibinin aynı kişi olması, iletişim güvenliği açısından zorunlu hâle getirilmeli. BTK, bunun ilk adımlarını attı” dedi.