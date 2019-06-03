Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 0.95, Yİ-ÜFE’de yüzde 2,67 arttı. Enflasyın rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatı en çok artış ve azalış gösteren ürünler de belli oldu.

Buna göre aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 24,68’lik yükselişle yer fıstığı oldu. İkinci sırada yüzde 24,34 ile limon ve ardından yüzde 20,76’lık artış ile Umreye gidiş ücreti geldi.

Bu dönemde fiyatında en fazla düşüş gözlenen ürün ise yüzde 0,67’lik azalışla zeytinyağı oldu. Fiyatı en fazla azalan ürünlerde ikinci sırada yüzde 0,85 ile çamaşır makinesi, üçüncü sırada ise yüzde 1,07’lik azalış ile nohut yer aldı.

Fiyatı en fazla artan diğer ürünler ise şu şekilde gerçekleşti:

“Havuç yüzde 18,91

Tavuk eti yüzde 15,82

Portakal yüzde 14,41

Sigaralar yüzde 9,10

Otomobil (dizel) yüzde 7,99

Takım elbise (erkek için) yüzde 6,42

Beyaz peynir yüzde 6,04

Süt yüzde 5,97

Ayakkabı (çocuk için) yüzde 5,75

Etek yüzde 5,63

Bilgisayar yüzde 5,30

Ekmek yüzde 5,24

Maden suyu ve sodası yüzde 5,14

Şehirler arası otobüs ücreti yüzde 4,99

Pantolon (erkek için) yüzde 4,57

Pijama (çocuk için) yüzde 4,27

Fındık içi yüzde 4,06

Aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürünler:

Zeytinyağı yüzde 0,67

Çamaşır makinesi yüzde 0,85

Nohut yüzde 1,07

Deodorantlar yüzde 1,19

Su faturası yüzde 1,53

Elektrikli süpürge yüzde 2,03

Tablet (bilgisayar) yüzde 2,51

Cilt ve vücut ürünleri yüzde 2,65

Ütü yüzde 4,38

Kanepe yüzde 4,69

Yatak odası takımı yüzde 5,32

Parfümler yüzde 5,61

Yemek odası takımı yüzde 5,69

Yumurta yüzde 7,51

Patates yüzde 14,88

Taze fasulye yüzde 27,97

Kabak yüzde 32,53

Salatalık yüzde 33,30

Kuru soğan yüzde 45,42

Sivri biber yüzde 54,56