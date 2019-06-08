Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram tatilinde piyasaların kapalı olmasına rağmen, dolardaki sert hareketler dikkat çekti. Hafta ortasında 5,66 TL’ye kadar gerileyen dolar, son işlem gününde yeniden 5,85’in üzerini test etti. Hareketler aşırı oynaklığa işaret etse de belli bir bant aralığında seyretti. Önümüzdeki süreçte doların seyrine bakıldığında; hem küresel hem iç piyasadaki makroekonomik gelişmelerden “dolara mama yok” gibi görünüyor. İç siyasi ve dış politik gündem ise “biraz daha gerilime” işaret ediyor.

OLUMLU GELİŞMELER

1- FED-AMB FRENE BASIYOR

ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Jarome Powel, büyümeyi destekleyeceklerini vurgulayarak önümüzdeki altı aylık süreçte faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini verdi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi de, bugünkü ekonomik şartların normalden çok uzak olduğunu belirterek “Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler, faiz oranlarında herhangi bir artışa imkân vermiyor” diyerek, 2020’nin ortasına kadar faizi düşük tutacağı sinyalini verdi. Her iki mesaj da döviz üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

2- CARİ AÇIK DARALIYOR

İhracat mayıs ayında, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 19,85 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl mayısta yüzde 90,5 düzeyine yükseldi. Cari açığın en büyük kalemini oluşturan ticaret dengesindeki bu olumlu görünüm, önümüzdeki süreçte hem kazanılacak dövizde artış hem de muhtemel dolar talebinde azalmayı beraberinde getirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, haziran ayında ilk defa yıllık cari fazla verileceğini ve yeni dönemin başlayacağını söyledi.

3- TURİZM GELİRİ ARTIYOR

Altın çağını yaşayan turizm sektöründe, bu yıl 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir bekleniyor. Kırmızı dönemin yaşandığı bugünlerde, ülkeye döviz girişi de hissedilir derecede yükselmiş durumda...

4- ENFLASYON DÜŞECEK

Son açıklanan rakamlara göre enflasyon, yüzde 19’a yakın seyrediyor. Ancak sebze meyvede yaşanan mevsimsel gerileme ve kur geçişkenliğinin azalması, enflasyon üzerinde baskıyı hafifletiyor. Sonbaharda tek haneli rakamlar bekleniyor. Dolayısıyla “korunma amaçlı” döviz talebi de sayıflayacak.

‘PUSLU’ BEKLENTİLER

1- S-400 MUAMMASI

Son 10 günde S-400 konusunda haber akışı hareketlendi. Önce ABD ile bir çalışma grubu kurulacağı bilgileri sızdı. Bu durum, ABD tarafından teyit edilmedi. Ardından ABD’nin NATO Büyükelçisi Bailey Hutchison “Türkiye’nin S-400 alımı, Rusya’nın, NATO’yu zayıflatmasına yardım edecek. Türkiye seçim yapmalı” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, S-400 alımının bittiğini tekrarladı. Beyaz Saray’dan gelecek muhtemel tepkiler, piyasa tarafından takip ediliyor.

2- İSTANBUL SEÇİMLERİ

Genel seçim havasına bürünen İstanbul seçimlerinin sonucu, piyasalar tarafından da merak ediliyor. Başabaş giden kamuoyu yoklamaları, iktidar partisinin mi konumunu koruyacağı ya da muhalefetin mi güçleneceği konusunda net bir sinyal vermiyor. Bu belirsizliğe, seçim sonrasında iç siyasette yaşanabilecek muhtemel gelişmeler de ekleniyor.

Analistler bütün bu gelişmelerin ışığında, doların aşağıda 5,60-5,70, yukarıda ise 6,10-6,20 arasındaki bir bantta hareket edeceğini; mevcut şartların ne sert gerileme ne de sert yükselişi desteklemediğini vurguluyor.