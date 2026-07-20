Venezuela’yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser, gösterdiği olağanüstü çaba sebebiyle “Kahramanlık Nişanı” ile onurlandırıldı.

Venezuela’daki çifte felaketi dünyaya duyuran isimlerden biri olan İbrahim Eser, La Guaira kentindeki Jorge Luis Garcia Carneiro Stadyumu’nda düzenlenen törenle Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından Kahramanlık Nişanı’nı ile ödüllendirildi.

Eser daha sonra yaptığı açıklamada Rodriguez’in kısa süre önce AFAD’ın kurduğu çadır kentin açılışına katıldığını kaydederek, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu’nun da orada bulunduğunu ve Rodriguez’e kendisinden bahsettiğini dile getirdi.

Enkazdan 38 kişi çıkaran Türk'e madalya... Venezuela kahraman nişanı

Rodriguez’in de “’Evet, kendisini biliyorum. Her yerde var. Türkiye’den gelen tüm yardımlara eşlik ediyor, doğru yardımların, doğru yerlere ulaşmasını sağlıyor. Ben de huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyorum” dediğini aktaran Eser “Rodriguez, bizzat yanıma gelip bana çok teşekkür etti ve ‘Seni ve yaptıklarını internetten takip ediyorum, her şey için çok teşekkür ederim’ dedi. Rodriguez, daha sonra yanındakilere dönüp ‘İbrahim’e ödül takdim etmemiz lazım, bunu gerçekten çok hak ediyor’ dedi” diye konuştu.

Enkazdan 38 kişi çıkaran Türk'e madalya... Venezuela kahraman nişanı

‘TÜRK, HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER’

Törenle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan Eser, herkesle sadece selamlaşan, el sıkışmayan Rodriguez’in törende kendisine ismiyle hitap edip elini tutarak teşekkür etmesinin ve yaptığı çalışmaları takdir etmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Enkazdan 38 kişi çıkaran Türk'e madalya... Venezuela kahraman nişanı

Eser, Rodriguez’in törene gelmesinden önce çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin salonda bulunduğunu vurgulayarak, “İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, hepsi oradaydı. Tanıdığım veya tanımadığım bütün yetkililer selam verdi. ‘Türk, her şey için teşekkürler’ gibi ifadeler kullandılar” dedi.

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