Kayseri'nin Talas ilçesinde bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından motolofkokteyli ile saldırı yapıldı. Başarısız olan saldırıda motolofkokteylinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçti.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Molotofkokteylinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de markete molotoflu saldırı!

DÜKKANIN KAPISI ZARAR GÖRDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü.

Kayseri'de markete molotoflu saldırı!

Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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