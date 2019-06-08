Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye menşeli taze üzüm, turunçgil ve elmanın ihracatının serbest bırakılması için yürütülen analiz süreci kapsamında, karşılanması gereken bitki sağlığına yönelik şartlar daha önce Cakarta Ticaret Müşavirliği yoluyla Endonezya makamlarına iletilmişti. Endonezya’dan gelen son bilgilere göre, ülke makamlarına iletilen bilgi ve belgelerin Endonezya Tarım Bakanlığınca tetkikinin tamamlandığı, söz konusu ürünlerin ‘Türkiye’den ithal edilebilir ürünler’ listesine eklenmesi sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Yeni dönemde, daha önce listede bulunan avokado, limon, kuru üzüm, erik, mısır, buğday, fındık, bezelye, zeytin, portakal, domates, siyah ve yeşil çay ile kirazın yanı sıra üzüm, elma, kayısı, incir, turunçgil, greyfurt, yeşil misket limon ve mandalina gibi ürünler de Endonezya’ya ihraç edilebilecek. Türkiye’nin Endonezya’ya en çok ihraç ettiği ürünlerin başında inorganik kimyasallar, makineler ve tütün geliyor. En çok ithal edilen ürünler ise sentetik ve suni lifler, kauçuk ve sentetik filamentler.