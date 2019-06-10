Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek, 14,2 milyar lira ciro elde etti. Bu dönemde büyük beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla pazara en yüksek katkıyı sunan sektör oldu. Küçük ev aletleri sektörünün cirosu da yüzde 16 büyüyerek, 1,4 milyar lirayı buldu. Kahve makineleri, blender ve ütü en çok rağbet gören kategoriler oldu. Araştırma kuruluşu GfK Temax’ın verilerine göre telekom sektörü ise, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 daraldı. Daralmada, taksit sınırlaması ve döviz kurundaki artışın fiyatlara yansıması etkili oldu. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklık satışlarından elde edilen ciro yüzde 40’ın üzerinde büyüdü. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile tabletlerde, çift haneli küçülme görüldü. Televizyon satışları hafif düşse de, diğer ürün gruplarına göre daha iyi bir performans gösterdi.