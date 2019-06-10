Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısına, son aylarda küresel ekonomiyi tehdit eden “ticaret savaşları” damga vurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili oturumda yaptığı konuşmada “Ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin ve ticari gerilimlerin artması, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda ciddi tehditler oluşturuyor. Bu sebeple doğru olan; açık, serbest ve kurallara dayalı, çok taraflı ticaret sistemi... Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu tedbirlerin sertleşmesi, küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın da artmasının önünü açıyor. Bu nedenle, akıllıca kararlar vermeliyiz. Kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi feda edemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ADİL VE SERBEST TİCARET

Uluslararası ticaretin büyümesinin, birçok ülkenin en önemli itici gücü olacağını vurgulayan Bakan Pekcan “Ancak son dönemde korumacılık, ticarete getirilen kısıtlamalar ve tek taraflı gümrük vergileri, ticaret politikalarını şekillendirmeye devam ediyor. Bunların, yatırımcılar üzerinde olumsuz etkileri var. Bu gerilim ve belirsizlik, ticaret ve yatırımda sınırlı artışın ana sebebi. Herkesin daha fazla gelişebileceği, daha adil ve daha serbest bir ticaret ortamının sağlanabileceği çok taraflı sistemi sağlama konusunda mücadeleye hazır olmalıyız. Sağlam bir iş ortamı hazırlamak; ticaret, yatırım ve sürdürülebilir büyüme konusunda lokomotif işlev görecektir. Üretim aşamalarının küresel olarak iç içe geçtiği bugünün dünyasında; açık, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir ticaret ile yatırım ortamının önemi, her zamankinden daha fazla arttı. Türkiye de, çok taraflı ticaret sisteminin sadık bir destekçisidir” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ BİR AVUÇ ŞİRKETE BIRAKILAMAZ!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekâ temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hataların dahi Boeing 737 Max örneğinde olduğu gibi, devasa kazalara sebep olabileceğini belirterek “Bu kazalarda yitirilen hayatların, hava yolu şirketlerinin kaybettiği milyarlarca doların hesabını kim verebilir? Bundan dolayıdır ki yapay zekânın geleceği, uzay ve havacılık sanayiinde olduğu gibi bir avuç büyük şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Her ülkenin eşit haklara sahip olacağı küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız” dedi. Bakan Varank, G20 temasları kapsamında katıldığı oturumda “Yapay zekâ sistemleri tasarlanırken, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin gözetilmesi, farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu doğrultuda istikrarlı ve hassas bir süreç yürütülmesi, dürüst ve adil bir ekosistem oluşturulması şart. Hükûmetlerin, güvenilir bir yapay zekâ sistemi için çok paydaşlı ve uzlaşıya dayalı küresel teknik standartlar geliştirmesi önem arzediyor” diye konuştu.