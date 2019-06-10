Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ankara'nın Sincan ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesine yapılacak 2 bin 401 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Sincan Kapalı Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Kura çekimine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Noter huzurunda hak sahipleri belirlendi. Toplam 4 bin 469 başvurunun yapıldığı projede vatandaşlar ilk kez ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Yatay mimari ile inşa edilecek konutların bin 551'i 2+1 planında, 850'si ise 3+1 planında olacak.

Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar, 475 liradan başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 928 liradan başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşinat, 120 ve 180 ay vade seçenekleriyle satışa çıkarıldı.