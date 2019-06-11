Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nissan’dan yapılan açıklamaya göre, 2015’ten bu yana Nissan Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sinan Özkök, şirketin Hindistan operasyonlarından sorumlu başkanı olarak görevlendirildi. Hindistan’ın Gurgaon şehrinde bulunan Nissan Motor India Private Ltd. şirketinde görev yapacak Özkök, bu ülkede Nissan ve Datsun markaları için satış ve pazarlama, Ar-Ge ve üretimi kapsayan tüm fonksiyonlardan sorumlu olacak. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı olma özelliği taşıyor. Renault ortaklığındaki ittifak ile birlikte, Nissan’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor. Özkök’ün yerine Emre Doğueri getirildi. Doğueri, Citroen Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.