Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre AVM ciro endeksi, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Metrekare başına düşen cirolar, İstanbul’da bin 326 TL, Anadolu’da 900 TL oldu. Bu rakamlar, son zamanların en yükseğine işaret etti. Nisanda en yüksek artış, yüzde 19,7 ile yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi verimliliği yüzde 18,2 arttı. Hipermarket kategorisi yüzde 18, giyim yüzde 15,8, ayakkabı yüzde 12,3 artış gösterdi. Nisan verileri, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında; ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük azalma yaşandığı gözlendi.