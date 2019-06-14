Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi uzmanlarına göre Babalar Günü ve karne hediyeleri piyasalarda hareketliliğe sebep olacak. 500’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, e-Ticaret sektörünün bu hafta 2 milyar liralık bir ciro yapacağını dile getirdi. Kayral “Babalar Günü, yılbaşı, Anneler Günü ve Sevgililer Günü’nün ardından piyasaların en hareketli olduğu dönem. Bu dönemin karne ile çakışması piyasaları oldukça hareketlendirecek. Son yıllarda insanları hediyelerini dijital platformlardan almayı seçiyor. Karşılaştırma siteleri aracılığıyla alacakları hediyeleri en uygun fiyatlısına ulaşabiliyorlar” dedi. Babalara bu özel günde neler alındığını anlatan Kayral, şunları söyledi: Erkek çocukları babalarına 70 lira civarında hediyeler alıyor. Bu rakam kız çocuklarında 120 TL’ye kadar çıkıyor. En pahalı hediyeleri eşler alıyor. Tercihini elektronik eşya, kozmetik veya giyim kuşamdan yana kullanan eşler ortalama 200 lira harcıyor. Kız çocukları hediye olarak parfüm, kıyafet yada kitap alıyor. Erkek çocukları ise tercihini kıyafet ve kozmetikten yana kullanıyor. Alışverişler çoğunlukla AVM’lerden yapılıyor. Online mağazalar ikinci tercih. Ayrıca bu sene 18 milyon öğrenciye karne verilecek. Yaptığımız araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 70’i de çocuklarına karne hediyesi alıyor. Aileler genellikle para veriyor ama oyuncak, teknolojik ürün, kitaplar da tercih ediliyor. Bazılar da etkinlik ya da tatil ile ödüllendiriyor.