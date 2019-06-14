Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgesinde lojistik üs olma hedefi ile büyüyen Türkiye, dünya devi e-Ticaret firmalarının radarına girdi. Alibaba, Amazon gibi e-Ticaret’in oyun kurucuları, Türkiye’de faaliyetlerini her geçen gün artırıyor. Bu süreçte özellikle kargo, 2023’ün stratejik sektörleri arasında olacak. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın “Dünyada 2020’ye kadar hacmi 10 trilyon dolara ulaşması beklenen e-Ticaret sektörü, Türkiye’de de hızla büyümeye devam ediyor. Bu yükselişle, kargo ve lojistik sektörleri de stratejik bir ivme kazandı. Ülkemiz coğrafi konumu olarak yüzyıllardır ticaretin geçiş noktasında olduğu gibi e-Ticaret’in de geçiş noktasında. Bu nedenle yaptığımız iş daha da çok önem kazanmış durumda. Tüm yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz” dedi.

Dünya genelinde e-Ticaret sektörünün büyümesinin hızlı bir ivme kazandığını vurgulayan Ayyarkın, küresel e-Ticaret hacminin son dört yılda 630 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki payının da yüzde 4,2’den yüzde 8,5’e ulaştığını bildirdi. Ayyarkın, 2019 yılında küresel e-Ticaret pazarının 3,5 trilyona ulaşmasının beklendiğini belirterek “Ülkemizde de durum farklı değil. İnternet kullanıcılarının sayısı 60 milyonu buldu. Bu da nüfusun yüzde 72’si demektir. 2018 yılında e-Ticaret sektörü yüzde 42 oranında büyüyerek 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. e-Ticaret’in en yoğun olduğu kategori, 31,5 milyar TL ile perakende oldu” şeklinde konuştu.

Ayyarkın, e-Ticaret’teki artışla birlikte, firmaların ürünlerini daha az maliyetle ve hızlı bir şekilde sunmaya başladığını ifade etti. Müşterilerin de artık istedikleri ürünün, istedikleri zamanda ve istedikleri adrese teslim edilmesini beklediğine işaret eden Ayyarkın “Bu ihtiyaçlar, kargo sektörünün de gelişmesini ve büyümesini olumlu yönde etkiliyor. Biz de 4 binden fazla araç, 800’ün üstünde şube, 29 transfer merkezi ve 14 bin çalışanla; her gün ortalama 600 bin gönderi taşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.