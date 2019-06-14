Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece geçtiğimiz yıl yapılan 120 bin adet başvuru sayısı dikkate alındığında, 5 dakikada 1 marka başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. En çok marka başvurusu yapılan sektör; online pazar yeri (internet sitesi) hizmetleri oldu. Bu sektörü sırasıyla; yiyecek ve içecek hizmetleri, geçici konaklama hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, konferans, kongre ve seminer düzenleme hizmetleri, giyim ve inşaat hizmetleri takip etti. Türkiye’de markalaşma anlamında büyük bir hızlanma olduğunu belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz “Türkiye’nin, Orta Doğu ve Avrupa’nın erişim kapısı olması, ülkemizin markalaşma serüvenine büyük katkı sunuyor. Dünya ticaretinden yüksek pay almak ve küresel rekabette başarılı olmak için, daha fazla marka şart. Ülkemizin önünde uzun bir yol var. Bu sebeple Türkiye’de markalaşmanın gelişmesi için çalışmalıyız. Türk markalarının seslerini dünyanın her köşesinde duyurmak için katma değer oluşturmalı ve geleceğe odaklanmalıyız” dedi.