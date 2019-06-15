Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakaladıkları bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü ifade eden Selçuk, “Ocak - Mayıs 2019 dönemi itibariyle 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6; gençlerde ise yüzde 32,4’lük bir artış kaydettik” dedi.

“İlk 5 ayda yükseköğretim mezunu 102 bin 221 kişiyi işe yerleştirdik”

2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu belirten Selçuk, nitelikli iş gücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamının oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4’lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini ifade etti.

2018 yılının istihdamda rekorların yılı olduğunu; 2019 yılının ilk 5 ayı itibariyle ise rekorlar yılından daha iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını bildirdi.