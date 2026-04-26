KONUTDER 2026 anketine göre konut fiyatlarında artış beklentisi %83,3’e çıkarken, faiz düşüşü ve satış artışı beklentisi geriledi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ- Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER), NielsenIQ Türkiye ile yaptığı konut sektörü beklenti anketinin 2026 yılı ilk sonuçları açıklandı.

Buna göre;

Bir önceki dönemde yüzde 100 olan faiz düşüş beklentisi, bu dönemde yüzde 54,2’ye düştü. Faiz beklentilerindeki değişimle, kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 76’dan yüzde 50’ye geriledi.

Konut fiyatında artış, kirada düşüş sinyali

Gelecek 6 ayda konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 83,3’e yükseldi.

Konut üretiminin artacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 28’den yüzde 37,5’e çıkarken üyelerin yüzde 54,2’si üretimin aynı seviyede kalacağını öngördü.

Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı da yüzde 80’den yüzde 62,5’e geriledi. Aynı kalacağını öngörenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi.

