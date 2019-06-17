Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar’ın da hazır bulunduğu görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritası ele alındı. Karayolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu. İşçi kesimini temsilen “yetkili konfederasyon” olarak hükümetle masaya oturacak Türk-İş; koordinasyon kurulunu toplayıp, talepler konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurlarınki başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından, büyük önem taşıyor.