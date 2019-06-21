Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının okullarda çocukları zararlı ürünlerden korumak için başlatmış olduğu ‘Okul Gıdası’ logosunun kullanım detayları belli oldu. Dün Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından16 Eylül’de resmen başlayacak uygulamada MEB’e bağlı resmî ve özel okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda “Okul Gıdası” logosu yer alacak. Okul Gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından izin alan gıda işletmecileri, Okul Gıdası logosunu Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından uygun bulunan hazır ambalajlı ürünler için herhangi bir başvuruya gerek kalmadan kullanabilecek. Ancak buralarda satılacak hazır ambalajlı gıdaların Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olması gerekecek. Diğer yandan bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü gibi bedelsiz ürünlerde de Okul Gıdası logosu yer alacak.

Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapının, en geniş yüzeyi 80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, 25 ile 80 santimetrekare arasında olanlarda 2 santimetre ve 25 santimetrekareden küçük olanlarda 1,5 santimetre olması gerekecek. Okul Gıdası logosu uygulamasında problem yaşanmaması için sıkı tedbirler alınacak. İlk olarak kriterler, MEB aracılığıyla gıda işletmelerine tebliğ edilecek. Akabinde okul müdürlükleri de bünyelerinde faaliyet gösteren bu işletmelerin, bu kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları konusunda gerekli denetimleri yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yapacağı denetimlerde şartları taşımayan işletmeleri gerekli tedbirlerin alınması için aylık olarak MEB’e iletecek.