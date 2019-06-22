Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından lisanslı, uluslararası standartlarda üretim yapan markaların oluşturduğu açık parfüm pazarında yıllık 3 milyar liralık satış yapıldığı tahmin ediliyor. Türkiye’de önde gelen parfüm üreticilerinden biri olarak gösterilen ve hâlihazırda yurt dışında 170 nokta olmak üzere toplamda 400’ü aşkın şube ile faaliyetlerini gösteren Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu yerli parfüm üretiminin artmasıyla her gelir düzeyinden tüketicinin kaliteli parfüme uygun fiyatlarda ulaşma şansı bulduğunu belirterek “Tüketicilerin açık parfüm seçerken akıllarına gelen en önemli soruların başında doğrudan tenlerine değen parfümlerin kalitesi geliyor. Oysa açık parfüm üreticileri de orijinal parfüm markalarının kullandığı esans ve ham maddeleri kullanıyorlar. Loris Parfüm özelinde Gebze’de bulunan 5000 metrekarelik üretim tesisimizde Türkiye’de geçerli olan tüm üretim standartlarında; Avrupa Birliği ve GMP Standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz. IFRA standartlarına uygun hammaddeler kullanıyoruz. Avrupa Birliği, IFRA ve GMP Standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz ve bu ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarında satışa sunuyoruz. Tüm açık parfümlerimiz, tüm oda kokularımız, deodorantlarımız ve diğer ürünlerimizde kullandığımız esanslarımızı Türkiye ve Avrupa’nın en kaliteli ve uzman firmalarından temin ediyoruz. İnsan sağlığına ve doğaya zarar verecek herhangi bir ham madde üretimimizde yer almıyor” dedi.

AÇIK PARFÜMLER SAHTE Mİ?

Açık parfüm markalarının asla sahte parfüm markalarıyla karıştırılmaması gerektiğini belirten Okuyucu, şunları söyledi: Ancak orijinal bir parfümün kılığına girerek, hangi üretim süreçlerinden geçtiği belli olmayan bazı kimyasal karışımları yine orijinali taklit edilerek üretilmiş şişelerle tüketiciye ulaştırmak tamamen bir sahteciliktir. Tüketici paketten şişeye kadar kandırılır. Kokunun test şişeleri bazen orijinal tutulur ve tüketici aldığı şişenin de orijinal olduğuna inandırılır.