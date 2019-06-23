Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemsi Bayraktar, Türkiye’de ÇKS’ye kayıt yapılabilecek 23 milyon 200 bin hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2018 yılında ÇKS kaydı yapılan alanın 15 milyon 162 bin hektarla sınırlı kaldığını ifade etti. Bayraktar “Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak, ÇKS başvurularını bir an önce yaptırmalarında fayda var. 2018 yılında 8 milyon 38 bin hektar arazi, tarım yapılabildiği hâlde ÇKS dışında kalmıştır. Bu rakam 1 milyon 837 bin hektar olan Hollanda tarım alanının yaklaşık 4,5 katı büyüklüğündedir. Tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzemdir. Tarım yapıldığı hâlde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına engel teşkil eden sorunların çözümlenmesi de oldukça önemlidir” diye konuştu.