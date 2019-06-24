Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayel, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamış olduğu kararın, bir anlamda kentsel dönüşümün önünü açacağı kanaatindeyiz. Bu kararla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca söz konusu karar, evini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşların, projenin tamamlanmaması gibi durumlarda yaşadıkları mağduriyetleri de ortadan kaldıracak” dedi.

Univa Yatırım Amaçlı Öğrenci Evi Projeleri ile Türkiye’ye alternatif gayrimenkul yatımları modeli getiren Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, Resmi Gazete’de yayımlanan kentsel dönüşüm kararı ile ilgili açıklama yaptı. Karayel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası” çerçevesinde yaptığı açıklamalara göre, kentsel dönüşüm inşaatlarının alanında yeterli şirketler tarafından yürütülmesinin ve bu şirketlerin yapı maliyetinin yüzde 10’luk kısmını teminat mektubu ya da tamamlama sigortası yaptırmak şartıyla işe başlayabilecek olmasının son derece önemli noktaları oluşturduğunu vurguladı.

“Projeler, bundan sonra yarım kalmayacak”

Söz konusu kararın deprem açısından büyük risk taşıyan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Türkiye için önemli bir dönemi başlatabileceğinin altını çizen Karayel, böylece uzun süredir devam eden ancak istenilen hızda ilerlemeyen kentsel dönüşüm sürecinin daha etkili ve hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini aktardı. “Bu anlamda; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı kararın, bir anlamda kentsel dönüşümün önünü açacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullanan Karayel, “Kararla birlikte evini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşların, projenin tamamlanmaması gibi durumlarda yaşadıkları mağduriyetler ortadan kalkacak. Yeni yönetmelik kapsamında teminat mektubu ya da bina tamamlama sigortası yaptırmak demek, bundan sonra kentsel dönüşüm kapsamında projelerin yarım kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.

“Daha hızlı hareket etmek, kentsel dönüşümü hızlandırmak lazım”

Türkiye’de yaşanan deprem riskinden dolayı kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzmanlar yıllardır Türkiye’de büyük bir depremin olabileceğini ifade ediyor. Tüm bunlarla birlikte; alınan yeni kararın ardından daha hızlı hareket etmek ve dönüşümü bir an evvel tamamlamak gerekiyor. Yalnızca İstanbul’da binlerce depreme dayanıksız bina mevcut. Bunları göz önünde bulundurarak kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak lazım.”