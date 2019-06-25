Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bebek maması fiyatlarının son bir yılda yaklaşık yüzde 100’e varan oranlarda artması aileleri isyan ettirdi. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Reklam Kurulu fiyat artışlarını incelemeye alıyor. İzmir’den TBMM Dilekçe Komisyonuna yazan M.Ş., mama fiyatlarının sürekli artmasını şikayet ederek, Sağlık Bakanlığı’ndan tüketicilerin koruması için düzenleme yapmasını talep etti. Dilekçeyi işleme alan Komisyon, konuyu önce Sağlık Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, “Bakanlığımız politikalar gereği bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü, altıncı aydan itibaren ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber en az iki yaşına kadar emzirilmeleri önerilmektedir. Anne sütü alamayan bebekler için herhangi bir özel durum söz konusu değilse iki yaştan sonra formül besinlere (mama) ihtiyaç bulunmamakta ve önerilmemektedir” şeklinde cevap verdi.

DÖVİZ ETKİLEMEDİĞİ HÂLDE FİYATLARI ARTIRMIŞLAR

Komisyon, daha sonra talebi Ticaret Bakanlığı’na iletti. Bakanlık dilekçeye ise şu şekilde cevap verdi: “Döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği hâlde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerekli önlemlerin alınması mecburi hâle gelmiştir. Ülkemizde uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak oluşması esas olmakla birlikte piyasalarda tam rekabetin sağlanamaması durumunda kamunun piyasa aksaklıklarını gidermek için gerekli tedbirleri alması özellikle tüketicilerin ekonomik zarar görmemeleri bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Bakanlığımız tarafından Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bazı bebek maması firmalarından fiyat artışlarına ilişkin açıklama istendi. Firmalardan gelen cevabi yazılarda, mama fiyatlarının döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan doğrudan etkilendiği, elektrik doğalgaz, nakliye, depolama gibi giderlerin artmasının da bu artışlar üzerinde etkili olduğu belirtildi.” Ticaret bakanlığının son cümlede ise bahse konu olan fiyat artışlarının Reklam Kurulu toplantısında değerlendirileceğini bildirdi.