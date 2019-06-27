Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İstanbul seçimlerinin ardından dört yıl boyunca seçimsiz döneme girilirken, gözler ekonomide atılacak adımlara çevrilmişti. İlk somut adım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Ekonomik nedenlerle üretimine ara veren işletmelerdeki işçilere verilen kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Buna göre İŞKUR, İşsizlik Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya kadar, işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek. Kısa çalışma uygulanan iş yerleri için, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması durumunda, süre üç ay uzatılacak. Böylece Türkiye İş Kurumu, toplam altı aya kadar kısa çalışma ödeneği vermiş olacak.

Ödenekle birlikte bir yandan zor günler geçiren iş verenlerin nefes alması sağlanacak diğer yandan kısa zamanlı da olsa işten ayrılmış olan çalışan maaş almaya devam edecek. Uygulama için İşsizlik Fonu’ndan 100 milyon liraya yakın kaynak aktarılırken bugüne kadar 100 bin çalışan yardımdan faydalandı. Ödenek konusunda İŞKUR’un vereceği karar geçerli olacak. Çalışanın da faydalanabilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekecek. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek. Gelir desteği alacak çalışana, son 12 aylık prime esas kazancına göre hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı oranında ödeme yapılacak. Son bir yıldır asgari ücretle çalışana bin 535 lira, 4 bin lira maaş alana 2 bin 400 TL ve 7 bin lira maaş alana da 3 bin 837 TL ödenecek. Çalışanlar, sağlık hizmetlerinden de mahrum kalmayacak.