Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje Müdürü Zülküf Karadayı, fuarın her yıl yaklaşık iki kat büyüyerek bütün sektörü kucakladığını belirterek, “Üretim yapan firmalar için dış pazarlara açılma imkânı, nitelikli fuarlardan geçiyor. 4. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı; dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve satın alma yetkilileri ile buluşma fırsatı sağlayacak. Yeni pazarları keşfetme, yüksek iş hacmine erişme, nitelikli ziyaretçi ile geniş networking gibi imkânlar sunacak. Bu yılki fuarımız da; yurt içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak, üretici, ithalatçı, bayi ve tüketiciyi buluşturdu. Yüksek hacimli iş birliklerine vesile oldu” dedi. Bu yıl dört gün süren fuar; 62 ülke ve 150 şehirden, 9 bin 215 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.