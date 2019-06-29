Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen hayvan satış izni belgesini alan satıcılar yılda iki defa denetlenecek. Diğer yandan hayvan satış izin belgesi olmayan hayvan sahipleri ise satın aldıkları hayvanları 1 ay içerisinde satamayacak.

30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Söz konusu uygulamada bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlükleri çalışmalarını ayrı ayrı yürütecek. Bu kapsamda ilçe müdürlükleri satış izni olan işletmeleri yıl içerisinde en az iki kez denetleyecek. Denetimler en az iki veteriner hekim tarafından gerçekleştirilecek ve ticareti yapan kişi de katılacak. Kontrollerde eksikler, satıcılara yazılı olarak bildirilecek. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için satıcılara 30 gün süre verilecek ve tekrar kontrol edilecek. Bu süre zarfı içerisinde ise satıcılar sistemde askıya alınarak, satış yapılmasına izin verilmeyecek.

Gerçekleştirilecek denetimlerde köy veya mahallelerde işletmelerdeki eksikliklerin fazla olması durumunda ilçede bulunan tüm canlı hayvan ticareti yapan satıcıların işletmeleri kontrol edilecek. İlçe müdürlüklerinden gelen işletmelerin faaliyetlerine son verme talepleri ise hızlı bir şekilde değerlendirilerek, TÜRKVET kayıt sistemi üzerinden işlemler gerçekleştirilecek.