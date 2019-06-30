Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

ANALİZ

Türkiye’de, aylardır siyaset kadar ekonomi cephesinden de büyük dikkatle takip edilen S-400 konusunda “ılımlı mesajlar” geldi. Piyasalar, Japonya’daki G20 Zirvesinde gerçekleşecek liderler buluşmasına ve buradan gelecek açıklamalara odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik görüşme gerçekleşti. Basın toplantısı düzenleyen Trump; Türkiye’nin S-400’e yönelme sürecinde, kendisinden önceki yönetimin hatası olduğunu kabul etti ve bu konuda Ankara yönetimine “adil davranılmadığını” vurguladı. Bu konunun “müzakere edileceğini” söyleyen Trump, “güvercin” mesajlar verdi. Siyasi liderden ziyade tüccar kafası ile hareket eden Trump, ayrıca iki ülke ekonomik ilişkilerine de atıfta bulunarak, ticaret hacminin mutlaka artırılması gerektiğini söyledi. Bu, görüşmelerin kısa zamanda hareketleneceğinin de göstergesi oldu. Erdoğan da “Yaptırımın söz konusu olmayacağını duyduk, stratejik ortağız” açıklamasında bulundu.

“BEKLE-GÖR” BİTTİ

“Uzlaşma” temelli bu söylemler piyasalar için oldukça anlamlı. Çünkü uzunca bir süredir hem reel hem de finans piyasalarında S-400 konusuna “gereğinden fazla” anlam yüklenmişti. Ve “aşırı olumsuz” fiyatlamalar gerçekleşmişti. Yabancılar S-400 konusunu Türkiye’den çıkış için kullandı. 15 gün önce kredilendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin notunu B1’e indirirken, en önemli sebep olarak S-400 tartışmasının ve ABD’nin muhtemel yaptırım kararlarının, Türkiye üzerinde oluşturacağı belirsizlikleri göstermişti. Yerliler de, spekülatif görüşlere kapılarak döviz mevduatlarını artırıyordu. Borsa üzerinde baskı ve bir türlü gevşemeyen piyasa faizleri vardı. Reel piyasa tarafında ihtiyaç duyulan alımlar bile ötelenmiş, “bekle-gör” havası hakimdi. Şimdi G-20’den gelen mesajlar olumlu karşılanacak ve bunun pozitif yansımalarını takip edeceğiz.

MÜJDE GELECEK

Ayrıca gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 öncesi yaptığı açıklamaya kilitlendi. Erdoğan, uçuştan önce yaptığı konuşmasında “Dönüşte müjdem var” ifadelerini kullanmıştı. Sorular üzerine Erdoğan, müjdelerin ekonomi ağırlıklı olacağının ipucunu da verdi. Önümüzdeki süreçte daha net açıklamalarla birlikte toz bulutlarının iyice dağılmaya başladığını göreceğiz ve piyasalar da artık, kendi dinamiklerine dönmeye başlayacak.

DOLAR-FAİZ DÜŞER, BORSA YÜKSELİR

ABD ve Avrupa’nın parasal genişleme mesajları, haftalardır döviz ve faiz üzerindeki baskıyı zaten hafifletmişti. İstanbul seçimleri de “demokratik olgunlukla” geride kaldı. S-400 meselesinin ise “en azından korkulan kadar gerilimli geçmeyeceği” anlaşıldı. Bu tabloda borsada yükseliş; faiz ve dövizde gerileme yaşanması muhtemel öngörüyor. Geçen hafta 96 bin direncini kıran borsada, ilk hedef 100 bin olabilir. Bu süreçte sanayi, savunma ve bankacılık sektörü hisseleri öne çıkabilir. Dolarda ise ilk etapta 5,72 desteğine kadar geri çekilme görebiliriz. Ardından 5,50-5,55 seviyelerine kadar düşüş yaşanabilir. Türk tahvillerine de hızlı giriş sürpriz olmaz. Gösterge tahvilde kısa vadede yüzde 18’e kadar gerileme potansiyeli var.