Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobilyada KDV oranını yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulayan, beyaz eşyadaki ÖTV oranını sıfırlayan uygulamanın devam etmesi hâlinde mobilya ve beyaz eşya sektöründe büyük bir hızlanma beklentisi dile getiriliyor. Sektör temsilcileri, özellikle evlilik mevsimi olarak nitelendirilen yaz aylarında bu iki sektörde satışların arttığını, bunun da istihdama olumlu katkı yaptığını hatırlatarak 100 bine varan ilave istihdam beklentisini dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, 30 Haziran’da sona eren uygulamanın sektörde beklenen etkiyi yaptığını belirterek “2018 Ağustos ayından itibaren dalgalanan piyasada KDV indirimi sektörümüze canlılık kattı. 2018’i 40 milyar TL’yi aşkın satışla kapattık. 2019 hedefimiz 50 milyar lira. KDV indirimi yıl sonuna uzarsa cirolar, üretim ve istihdam artar” ifadesini kullanmıştı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de otomotiv, mobilya ve beyaz eşya gibi önemli sektörlerdeki vergi indiriminin yıl sonuna uzatılmasının büyümeye olumlu katkı vereceğini açıklamıştı.