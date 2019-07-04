Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’e sevk edilecek yasal düzenleme ile bireylerin döviz alımında uygulanan BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) yüzde 0,1’den yüzde 0,2’ye çıkarılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na bu oranı 10 kata kadar artırma yetkisinin verilmesi de planlanıyor. Kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi mayıs ayında sıfırdan yüzde 0,1’e yükseltilmişti. Kredi veya kredili mevduat hesabı kullananlardan BSMV adı altında ücret alınıyor ve aylık olarak yansıtılıyor.