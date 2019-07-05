Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıdadan giyime kadar birçok üründe fiyatlar 3,99, 49,95, 35,70 gibi rakamlarla yazılıyor ve ucuz algısına sebep oluyor. Ancak vatandaş ne 3,99 yerine 4 lira verdiğinde o 1 kuruşu istiyor, ne 49,95 lira fiyatla aldığı bir ürünün para üstü olan 5 kuruşu. Mağaza ve marketler de bu para üstünü vermeye teşebbüs dahi etmiyor. Hatta uyarıda bulunanlara da “Kuruşlar kullanılmıyor” bile diyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. 1 kuruşun basım maliyeti değerinin çok üzerindedir. Küsüratı 95,99 kuruş gibi olan meblağın para üstü istenmiyor ama onlar toplandığında büyük yekûn oluşturuyor” dedi.