Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, yeni kanunla birlikte kentsel dönüşümün hızlanacağını belirterek “Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümün hacmine bakıldığında dünyada benzer örneklerinden kıyas edilemeyecek kadar düzeyde bir iş başarıldığı görülüyor. Ancak şu ana kadar yapılanın altı katı daha bir çalışma yapılması ön görülüyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı’mızın yetkilendirilmesi çok doğru bir karar” dedi.