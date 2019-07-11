Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, yeni kanunla birlikte kentsel dönüşümün hızlanacağını belirterek “Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümün hacmine bakıldığında dünyada benzer örneklerinden kıyas edilemeyecek kadar düzeyde bir iş başarıldığı görülüyor. Ancak şu ana kadar yapılanın altı katı daha bir çalışma yapılması ön görülüyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı’mızın yetkilendirilmesi çok doğru bir karar” dedi.
Kentsel dönüşüm yetkisi Erdoğan’da
11.07.2019 - 07:33 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kentsel dönüşüm kanunu ve uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 6.306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile kentsel dönüşüm alanı oluşturma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.
Etiketler : kentsel dönüşüm,
636251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636251.aspx
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