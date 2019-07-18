Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Üretimde en büyük pay 20 milyon ton üretimle buğdayın olurken, onu 7 milyon ton ile arpa, 5,7 milyon ton ile mısır ve 940 bin tonla da çeltik izledi. Üretimde yaşanan bu gelişmelerin en büyük katkısı ise ekonomiye oldu. Sadece hububat ihracatından 2 milyar 748 milyon dolar gelir elde edildi. Söz konusu dönemde 3,3 milyon ton un ihracatı, 1,2 milyon ton makarna, 263 bin ton bulgur, 80 bin ton irmik ve 468 bin ton da bisküvi ihracatı yapılırken, kasaya 2 milyar 694 milyon dolar girdi.

67 MİLYON DEKAR ALANDA ÜRETİM

Başta Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri olmak üzere 67 milyon dekar alanda hububat üretiliyor. Buğday üretiminde ilk sırayı 2 milyon 37 bin tonla Konya, 2. sırayı 1 milyon 93 bin tonla Ankara ve 3. sırayı 1 milyon 38 bin tonla Diyarbakır alıyor.