Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de nüfus hareketliliği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hayat pahalılığı, trafik, hava kirliliği gibi birçok sıkıntısı bulunan büyük şehirlerden göç konusu, son gürlerde sıkça konuşulur oldu. Ekonomide yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle; hane halkı gelirleri, artık büyük şehirlerde tutunmayı zorlaştırdı. Bu sebeple “köye dönüş planlarını eyleme dönüştürenlerin” sayısı hızla artıyor. Her geçen gün çevremizden bir dönüş hikâyesi duyuyoruz.

Bu süreçte Hükûmetin tarım ve hayvancılıkla ilgili sağladığı “Genç Çiftçi Projesi”, “300 Koyun Projesi” gibi birçok proje de, kentten köye dönüşü cazip hale getirdi. TÜİK verilerine göre, 2017’de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018’de 6 milyon 337 bin 385’e yükseldi. Yaklaşık 300 bin kişinin büyük şehirleri terk ettiği gözlemlendi. Bu sayı, gün geçtikçe artıyor.

Öte yandan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, köylerdeki işletmelere, üreticilere, kooperatiflere finansman desteği devam ediyor. Bunlar, çiftçilerin “yerinde büyümesi”ni sağlıyor. 11. Kalkınma Planında da kırsal kalkınmaya yönelik hedeflere yer verildi. Tarımda yeni teşvikler verilerek, kırsal nüfusun yükselmesi desteklenecek. Plana göre; her dişi kuzu ve oğlağa ilave destek, hayvan barınaklarına ekipman temini, su ürünleri için yeni alanlar gibi teşvikler yolda...