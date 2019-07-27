Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İSTANBUL

Ekonomide yeniden dengelenme süreci sağlıklı şekilde devam ederken, sektörlerde de güzel gelişmeler yaşanıyor. Yakın geçmişte zora giren bazı markalarla gündeme gelen ayakkabı sektörü de, genel anlamda büyük ilerleme kaydedilen alanlar arasında dikkat çekiyor. Sektörün önemli markalarından FLO, Şanlıurfa’daki organize sanayi bölgesinde başlattığı üretim hamlesini bu yıl tamamlıyor. Şirket, çatısı altındaki markalar için 13 ayakkabı fabrikasını bitiriyor. FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç “Teknoloji, yeni mağazalar ve üretim alanında yaptığımız yatırımlarla önemli rakamlara ulaştık. Yılın ilk yarısını yüzde 30’luk büyüme ile kapatıp, 2,1 milyar lira ciroya ulaştık. İlk altı ayda 600 yeni istihdam oluşturduk. Yılsonuna kadar da bin 20 kişiyi hedefliyoruz. Şu anda 554 olan mağaza sayımızı, 600’e çıkaracağız. Bu yıl toplam 140 milyon liralık yeni yatırım yapmış olacağız. Hedefimiz ise 4,6 milyar TL ciro” dedi.

HEDEF 1 MİLYAR ADET

Şanlıurfa’da açılan ikinci fabrika ile toplamda bin 500 istihdama ulaştıklarını belirten Övünç, şöyle devam etti: OSB bölgesindeki 13 tesisin de devreye girmesiyle, bölge 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Sektörünün endüstriyel üretime geçmesinde lokomotif konumdayız. Burada yan sanayisiyle ve nitelikli iş gücüyle, sektörün ihtiyacını karşılıyoruz. Türkiye şu anda yıllık 400 milyon çift ayakkabı üretimi ile dünyada yedinci konumda... 4 milyar adet üretim yapan Çin’i yakalayamayız belki ama 1 milyara ulaşıp ikinci olabiliriz. Hem ihracata yönelerek hem yurt dışında mağaza açarak, ülkemizi ayakkabıda dünyanın üretim üssü yapacağız. Doğu Avrupa ve Afrika’da büyümeye devam ediyoruz. Fas, Kenya, Nijerya, Katar, Lübnan, Afganistan, Karadağ, Bulgaristan ve Romanya ile 9 yeni ülkeye gireceğiz. Yurt dışında toplam mağaza sayımız, yıl sonunda 120 olacak.