Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahin “Kişi başına bin 100 ile bin 200 avro civarında harcama söz konusu. Gelen kişi bir hafta konaklıyor, beş defa da golfünü oynuyor. Yılda 120 bin kişi geliyor. Böylece yaklaşık 135 milyon avro gibi bir rakamın ekonomiye girdisi sağlanıyor” dedi.