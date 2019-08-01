Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Toplu sözleşme süreci öncesi pazarlık masasında yer alan sendikalardan Memur-Sen ilk yıl 8+7 ikinci yıl için de 6+6 Kamu-Sen ise ilk yıl 10+10, ikinci yıl da 8+8 zam talep etmişti. Pazarlık sürecini gazetemize değerlendiren Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, “Sunmuş olduğumuz teklif, rakam ve oran açısından makul ve rasyonel. Büyük Türkiye’den payımızı, Yeni Türkiye’den haklarımızı ve Güçlü Türkiye’den de fırsat ve imkânlarımızı istiyoruz” dedi.

MAAŞ MAKASI DARALMALI

Bu yıl toplu sözleşme masasında taleplerinin detaylarını da paylaşan Yalçın, “Taban aylığına yapılacak zamla, kamu görevlileri arasındaki maaş makasının biraz daha küçülmesini, refah payına yapılacak zamla da enflasyona bağlı geçim derdi konusunda çalışanlarımızın ferahlamasını istiyoruz. Diğer yandan enflasyon sürprizine karşı kamu görevlilerinin ücretlerinin koruma altına alınmasını istiyoruz. Teklifimiz gerçekçidir. Dileğimiz toplu sözleşme sürecinin restorasyon paketi olmasıdır” dedi.

HÜKÛMET REVİZE ETTİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili daha önce yüzde 5+4 olarak verdiği zam teklifini revize etti. Selçuk, ilk altı aylık dönem için 1 puan artış yaparak, yüzde 6+4 teklifinde bulundu. Memur sendikaları ise teklifi kabul edilemez buldu.