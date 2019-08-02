Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) yapılan açıklamada, yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğalgaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi. Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, sanayi bölgeleri ile Sıkıştırılmış Doğalgaz üretimi amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 zam yapıldığı aktarıldı. Dün ayrıca otogaza da 22 kuruş indirim geldi. İndirimle, İstanbul’da ortalama 3,60 TL’den satılan otogaz 3,38 TL’ye düştü.