Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) yapılan açıklamada, yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğalgaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi. Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, sanayi bölgeleri ile Sıkıştırılmış Doğalgaz üretimi amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 zam yapıldığı aktarıldı. Dün ayrıca otogaza da 22 kuruş indirim geldi. İndirimle, İstanbul’da ortalama 3,60 TL’den satılan otogaz 3,38 TL’ye düştü.
Doğalgaza zam otogaza indirim
02.08.2019 - 03:04 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BOTAŞ, konutlarda kulanılan doğalgaz fiyatında yüzde 14.97, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı ise yüzde 13.73 yükseltildi.
Etiketler : doğalgaz,botaş,
641172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/641172.aspx
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