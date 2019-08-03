Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracat temmuz ayında, tarihin en yüksek aylık ihracat rakamının da yüzde 8,32 üzerinde ihracat yaptı ve yeni bir rekor kırdı. Haziranda 9 günlük bayram tatili sebebiyle duraklayan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarını Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir’de açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen Türk ihracatçısının cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını ifade etti. Büyümeye yönelik küresel olumsuzluklara, küresel ticaret savaşları ve artan korumacılık sebebiyle Türk ihracatının zor dönemden geçtiğini, buna rağmen hükümetin desteği, ihracatçının gayretiyle bir kez daha cumhuriyet tarihi rekorunu kırıldığını söyledi.

“Ekonomiyi büyüten, milleti gururlandıran ihracat ailesine teşekkür ediyorum” diyen Pekcan, rekorların devamını istedi ve ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 67’den yüzde 85’e çıktığını hatırlattı. Avro bölgesine ihracatın da hızlı arttığını, Avrupa Birliği’nin ihracat içindeki payının yüzde 49’a ulaştığını anlatan Pekcan “Senenin başında 2019’un stratejilerimizi birer birer uygulamaya geçirdiğimiz yıl olacağını söylemiştik. Sözümüzü tutarak icraatlarımızı yerine getiriyoruz. Bunların yanı sıra teknoloji ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası en zayıf noktamız. İhracat irimimiz hâla çok düşük. Yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında. Bakanlık olarak bununla ilgili strateji geliştiriyor, politika oluşturuyoz” diye konuştu.

REKORLA GURUR DUYDUK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de geçen yıl temmuz ayında 14,1 milyar dolar olan ihracatın rekor olduğunu hatırlattı ve “Bu defa da İzmir’de Cumhuriyet tarihin en yüksek ihracat rakamını açıklamaktan gurur duyuyoruz” dedi. Otomotivin 2,9 milyar dolarla yine en fazla ihracat yapan sektör olduğunu, bunu 1,7 milyar dolarla otomotiv, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyonun izlediğini söyleyen Gülle, ihracatın ocak-temmuz döneminde de yüzde 3,1 artışla 104 milyar dolara çıktığına işaret etti.

YÜK DENİZLE TAŞINDI

Temmuz ayında ihracatın taşıma şekline bakıldığında ilk sırayı 12 milyar 17 milyon dolar ile deniz yolu aldı. Kara yolu taşımacılığı 3 milyar 443 milyon dolarla ikinci sırada. Hava yolu ise 2,4 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde ‘Demir İpek Yolu’ ile taşımanın artması bekleniyor.

173 ÜLKEYLE TL İLE TİCARET

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın TL ile yapılan ihracata, ihracatçı camiası gibi önem verdiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, temmuz ayında TL ile açılan beyannamelere göre, ay boyunca 173 ülkeye ihracatta TL kullanıldığını, toplam rakamın ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 5,7 milyar TL ulaştığını vurguladı.

FAİZDE DÜŞÜŞLE BEKLENTİ GÜÇLENDİ

TİM Başkanı Gülle, Bakan Pekcan liderliğinde birçok reformun hayata geçirildiğini, TİM olarak dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefine odaklandıklarını söyleyen Gülle “Kısa vadede YEP’te belirtilen ihracat hedefini aşarak 200 milyar dolar hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. FED faiz indirimine gitti. Merkez Bankamız 4,25 puan faiz indirdi ve artık yüksek faiz döneminin biteceğini işaret etti, canlanma beklendtileri güçlendi. Bunu çok önemli adım olarak görüyoruz. Şimdi önceliğiniz 2023 hedefimiz olan 226,6 milyar dolar ihracata ulaşmak” diye konuştu.

İHRACATIN 'EN'LERİ

¥ İhracat yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara ulaştı.

¥ İthalat yüzde 7,98 azalmayla 19 milyar 288 milyon dolar oldu.

¥ Dış ticaret açığı 3 milyar 154 milyon dolar.

¥ İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuz 2018’de yüzde 70,04 iken bu yıl yüzde 82,85’e çıktı.

¥ En fazla ihracat ara malında oldu. Tüketim malları ikinci, sermaye malları üçüncü sırada.

¥ Sektör bazında ihracat lideri otomotiv, motorlu taşıtlar, bisiklet ve motosikletler oldu.

¥ En fazla ihracat 1 milyar 384 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. İngiltere 2. sırada.

¥ En fazla ithalat da enerji sebebiyle Rusya’dan gerçekleştirildi. Almanya ve Çin 2 ve 3. oldu.

¥ İhracatını en çok artıran iller, yüzde 128’le Kilis, yüzde 66 artışla Osmaniye ve yüzde 42 artışla Malatya oldu.

55 ŞEHİRDEN 223 ÜLKEYE

TİM verilerine göre temmuzda 83 bini aşkın ihracatçı, dünyanın 223 ülke ve serbest bölgesine ihracat yaptı. 1460 firma ilk defa ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Her ihracatçı ortalama üç ülkeye ihracat yaptı. En fazla ihracat yapılan 3 ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolarla İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak oldu. İhracatta Avrupa Birliği’nin payı yüzde 48,8’e ulaştı.