Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının faiz indirimi furyasına Halkbank da katıldı. Bu kapsamda konut kredileri; 500 bin TL ve 180 ay vadeye kadar yüzde 0,99 oranla verilecek. Tüketici kredilerinde de 60 ay vade ve yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranları sunulacak. Bu arada Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları, bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi sağlayabilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Faiz oranlarında yapılan indirimin, Merkez Bankasının yanı sıra, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devam ettiğini görüyoruz. Bu düşüşün gelecek dönemde de devam edeceği öngörüsüyle, yurt dışı yatırımcılar, ülkemizin tahvil piyasasına daha fazla ilgi göstermekte, yeni kaynak girişiyle birlikte tahvil faizleri de hızla gerilemektedir” dedi.

Bu arada Ziraat Katılım ise, 5 Ağustos’tan geçerli olmak üzere konut ve bireysel finansman oranlarını düşürdü. Banka, tutarı 250 bine kadar konut finansman oranını yüzde 0,99’a indirdi. Bireysel finansman oranları için de, azami 60 ay vade için, tüm müşterilere yüzde 1,59’dan finansman kullandıracak.