Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her alanda yerli ve millî atağına kalkan Türkiye, bir yandan bunun meyvelerini de topluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıflar tarafından kurulan TURKTIPSAN, bugüne kadar yurt dışından alınan, yüksek katma değere sahip birçok serum ve tıbbi malzemeyi, yerli ve millî imkanlarla üreterek, yüz milyonlarca liranın yurt içinde kalmasını sağladı.

TURKTIPSAN Genel Müdürü Ömer Türk, “Türkiye’de üretimi olmayan ve tamamı yurt dışından tedarik edilen, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı ‘Total Parenteral Beslenme Solüsyonu’nu 4 yıllık çalışmanın sonunda üreterek ülkemizin istifadesine sunduk. Kanser hastaları, yoğun bakım altındakiler, cerrahi operasyon geçirenler ve benzeri hastalar için bu ürün kullanılıyor. İthal edilen bu beslenme solüsyonu için başka ülkelerdeki firmalara yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken, biz bunu dörtte bir fiyatına imal ettik” dedi.

Ömer Türk, 2007’de parenteral solüsyon (serum) üreticisi olarak faaliyetlerine başladıklarını belirterek, bugün yurt içindeki kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile diyaliz merkezlerinin serum ihtiyacının üçte birini karşıladıklarını söyledi. Zamanla ürettikleri ürün çeşitliliğini artırdıklarını anlatan Türk, “TURKTIPSAN olarak şu anda 136 formda serum üretimi yapıyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 113 milyon adet. Ayrıca, önceki yıllarda ithal edilen çeşitli tıbbi medikal malzemeleri kendi tesislerimizde üretiyoruz. Günlük tıbbi medikal malzeme üretim kapasitemiz de 190 bin” diye konuştu. Türk, yurt dışından alınan tıbbi medikal malzemelerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Maliyetlerimizi düşürmek için yaptığımız çalışmalar kapsamında, üretimin alt bileşeni olarak kullanılan birçok malzemeyi de kendimiz üretmeye başladık. Bunları yurt dışından aldığımız fiyattan çok daha ucuza imal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

17 ÜRÜN DAHA GELİYOR

TURKTIPSAN Genel Müdürü Ömer Türk, gelecek yıllarda ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek, “AR-GE merkezimizdeki 15 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Şu an 17 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Hem yerli ve millî imkanlarla

ürettiğimiz ürün çeşitliliğimizi artırmayı hem de daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi. İlaç üretiminde kullanılan ham madde ve malzemelerin yurt içinde üretilmesinin önemine işaret eden Türk, böylece daha az maliyetlerin mümkün olabileceğini vurguladı.

3'Ü KANSER 92 İLAÇ SGK LİSTESİNDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle, 3’ü kanser olmak üzere 92 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk “Bu ilaçların 82’si yerli üretim niteliğinde. Son eklemelerle birlikte geri ödeme listesindeki bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 743’e ulaştı. Vatandaşlar ilaçları, SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilir” dedi.