Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durum, altına talebin artmasını beraberinde getirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; Türkiye’deki altın mevduatları ilk yarıda, 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 arttı ve 52 milyar 58 milyon liraya ulaştı. Hem fiyat artışı hem talepten etkilenen altın mevduatları; geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Rakamlar, 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.

Bu arada 2019’un ilk yarısı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent, 16 milyar 513 milyon lirayla İstanbul oldu. Onu 5 milyar 423 milyon lirayla Ankara, 2 milyar 881 milyon lirayla İzmir izledi. Altın mevduatının en düşük olduğu kent ise, 27 milyon 724 bin lirayla Ardahan oldu. 31 milyon 320 bin lirayla Bayburt ikinci, 34 milyon 664 bin lirayla Tunceli üçüncü oldu.