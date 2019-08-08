Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı. Şu anda bin 710 metre sondaj derinliğinde çalışmalarını sürdüren gemiyle 3 bin metrenin üzerinde sondaj derinliğine ulaşılması hedefleniyor. Yavuz’a bölgede yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde TCG Gemlik fırkateyni ve TCG İmbat hücumbotu eşlik ediyor.



İLK SONUÇLAR ÜÇ AY SONRA

Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki, hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.



HUKUKSUZLUĞA MÜSAADE ETMEYİZ

KKTC’de yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını ifade eden Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir oldubittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadıklarını söyledi. Dönmez, geçen ay KKTC hükümetinin, adanın tabii kaynaklarının ortak komite kurularak birlikte değerlendirilmesine ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde adil şekilde paylaşılmasına ilişkin bir teklif sunduğunu hatırlattı. Bu teklifi hükûmet olarak desteklediklerini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: Maalesef GKRY bu teklifi reddetti. Bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek suretiyle sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesinin, her iki tarafın da menfaatine olacağını bir defa daha ifade etmek istiyorum. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. İnşallah buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz.”



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte Yavuz sondaj gemisine gelerek incelemelerde bulundu