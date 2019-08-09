Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

İmzalanan anlaşmayla Kıvanç Tekstil, Reliance firmasının Recron GreenGold elyaflarının Türkiye’deki tek distribütörü hâline gelen Kıvanç Tekstil, tüm müşterilerinin sürdürülebilir özellikli elyaf ve ipliklere daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Firma, aynı zamanda Adana’daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden “R|Elan GreenGold” iplik ve kumaş üretimine başlayacak. İş birliği ile dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını belirten Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç “Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz. Bugün de Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktık” dedi.

RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma da yaptığı konuşmada şunları söyledi: Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1,2 milyar ton civarında. Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla. Bu sebeple dünyada çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014’de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık. Fabrika 2.0 olarak tanımladığımız, müşteri odaklı R|Elan markamızla sürdürülebilir modayı mümkün kılıyoruz. GreenGold kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90’ını geri dönüştürüyoruz. Kıvanç ve Reliance ortaklığının sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Avrupa ve Amerika giyim sektörüne hitap eden çok başarılı bir üretici. Bizim de Reliance olarak polyester sektöründeki 40 yıllık tecrübemiz önemli bir avantaj sağlayacak.

GreenGold kumaşlarının özellikleri

¥ Karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor

¥ Kullanılan suyun yüzde 90’ı geri dönüştürülüyor

¥ Zararlı gübre ve zirai ilaç kullanımını azaltıyor

¥ Üstün beyazlık, renk çeşitliliği, boya garantisi, dayanıklılık sunuyor

¥ Antimikrobiyal özelliklere sahip

¥ Yakın gelecekte block chain temelli takip edilebilir QR kod sistemine geçmesi bekleniyor