Eşref Rüya dizisinin öne çıkan karakterlerinden Gürdal’ın takıntılı ve belalı avukat sevgilisi Gonca’yı canlandıran Ebru Aytemur, yaptığı son açıklamalarla magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Oynadığı karakterin aksine daha çok mantığıyla hareket ettiğini söyleyen Aytemur, "Duygularımı bazı noktalarda bastırabiliyorum. Gonca gibi değilim, yalanı hissedersem orada durmam" ifadelerini kullandı. Peki, Eşref Rüya'nın Gonca'sı Ebru Aytemur hakkında neler biliniyor?

Ebru Aytemur, 25 Nisan 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Aytemur, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine yöneldi. Aytemur, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, Craft Atölye ve Ege Maltepe Workshop gibi önemli merkezlerde eğitim aldı.

Oyunculuğa 2009 yılında Adanalı dizisiyle adım atan Ebru Aytemur, çeşitli yapımlarda kendisini gösterdi. İşte Aytemur’un rol aldığı film ve diziler:

Adanalı (2009) – İlk televizyon deneyimi

Kanıt (2011) – Melis karakteri

Nizama Adanmış Ruhlar – Ekip 1 (2012-2013) – Elif karakteri

Sungurlar (2014) – Elif

Beyaz Yalan (2015) – Ebru

Kırıntılar (2016) – Zada (Sinema filmi)

Kanıt: Ateş Üstünde (2016) – Melis

Bir Zamanlar Çukurova (2018-2020) – Nihal Çimen

Fandom (2021) – Ferda

Hayatımın Şansı (2022-2023) – Melek Sürmeli

Eşref Rüya (2025) – Gonca

Özellikle son dönemde Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisindeki “Gonca” karakteriyle ekranlara dönen Aytemur, performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

