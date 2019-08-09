Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

HAK-İŞ Geenel Başkanı: "Bu teklif kabul edilebilir değil"

Yapılan zam teklifinden sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada; "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil" dedi.