Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,20’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 196 puanlık artışla 99 bin 405 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,27 azaldı.