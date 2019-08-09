Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,20’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 196 puanlık artışla 99 bin 405 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,27 azaldı.
Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
09.08.2019 - 18:39 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20’lik yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa,hafta,yükseliş,
642912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/642912.aspx
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