Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali “Ülkemiz ekonomisine her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam ettik. Haziran sonu itibarıyla, ekonomiye sağladığımız toplam kaynak 405,2 milyar TL’ye ulaştı. 95. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir” dedi. Kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla mevduat dışı fonlama imkânlarından da faydalanmaya devam eden İş Bankası, yılın ilk yarısında yurtiçi piyasalarda toplam 5,3 milyar TL’lik menkul kıymet ihraç etti.